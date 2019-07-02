AB liderleri uzlaştı

AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı
AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AP Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.
- AA
AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.
AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kalındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.