AB liderleri uzlaştı

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AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AP Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.

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AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.

AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kalındı.

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