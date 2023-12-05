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Dünya

AB mahkemesi, Fransız devinin 120 milyon avroluk vergi borcunu sildi

Avrupa Adalet Divanı, Fransız enerji şirketi Engie'ye Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 120 milyon avro vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararının hatalı olduğuna hükmetti.

AA5 Aralık 2023 Salı 16:09 - Güncelleme:
AB mahkemesi, Fransız devinin 120 milyon avroluk vergi borcunu sildi
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Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Engie ve Lüksemburg'un AB Komisyonu'nun vergi cezasına karşı açtığı davada karar açıkladı.

Kararda "AB Komisyonu'nun Lüksemburg'un Engie grubuna yönelik vergi kararları incelemesinde AB yasaları ihlal edildi." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, AB Komisyonu'nun Lüksemburg'daki vergi tedbirlerini değerlendirmesinde ve bunları yasaklanmış kamu desteği olarak sınıflandırılmasında kullanılan referans sisteminde hata yaptığına hükmederek, Komisyonun kararını iptal etti.

AB Komisyonu, 2018 yılında Engie'ye Lüksemburg'daki faaliyetleri nedeniyle 120 milyon avro vergi cezası vermişti.

Lüksemburg'daki vergi uygulamasının AB kamu destekleme kurallarına aykırı olduğunu savunan AB Komisyonu, Engie'ye sağlanan vergi indirimlerin geriye dönük olarak tahsil edilmesini istemişti.

  • Engie vergi sorunu
  • AB Komisyonu hatalı karar
  • Fransız enerji şirketi

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