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Avrupa Birliği Myanmarlı yetkililere ilave yaptırıma hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletindeki 'ciddi' insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, sorumlu olan üst düzey askeri yetkililer ve polislere yönelik ilave yaptırım hazırlığında olduğunu bildirdi.

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Brüksel'de AB Dışişleri Konseyi toplantısı sürerken yapılan yazılı açıklamada, AB Konseyinin Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletindeki "ciddi" insan hakları ihlallerinden endişe duyduğu belirtildi.

AB'nin bu suçları işleyen kişilerin cezalandırılması için birçok kez çağrıda bulunduğu anımsatılan açıklamada, bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesinin denetimi altında suçları soruşturacak bağımsız bir mekanizmanın kurulması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "AB Konseyi, insan hakları ihlallerinden sorumlu olan üst düzey askeri yetkililer ve polis memurlarına yönelik ilave yaptırım uygulamaya hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Halihazırda AB, Myanmar'a silah ambargosu ve bazı üst düzey askeri yetkililere seyahat yasağı ve mal varlığını dondurma gibi yaptırımlar uyguluyor.

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