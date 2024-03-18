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Dünya

AB, Navalnıy'ın ölümünden sorumlu olanlara yaptırım kararı aldığını bildirdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi bakanlarının, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümünden 'sorumlu olanlara' yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 23:08 - Güncelleme:
AB, Navalnıy'ın ölümünden sorumlu olanlara yaptırım kararı aldığını bildirdi
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Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında hem AB hem de ABD'nin Ukrayna için "acilen harekete geçmesi gerektiğini" vurgulayarak, "Transatlantik birlik çok önemlidir." dedi.

Toplantıya video konferansla katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan savaştaki son gelişmeler hakkında bilgi aldıklarını aktaran Borrell, toplantıda Ukrayna'ya desteğin artırılmasına yönelik kararlar alındığını dile getirdi.

Borrell, bunlardan ilkinin; Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan "Avrupa Barış Fonu'nun" 5 milyar avro artırılması, ikincisinin de Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümünden sorumlu olanlara yaptırım kararı olduğunu söyledi.

Bakanların, Navalnıy'ın "öldürülmesinden sorumlu olan yaklaşık 30 kişi ve kuruluşa" yaptırım uygulama konusunda anlaştığını aktaran Borrell, söz konusu kişi ve kurumların isimlerini açıklamadı.

Borrell, toplantıda, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının da gündeme geldiğini, bu varlıkların Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması için kullanılmasına ilişkin üye ülkelerden "güçlü bir destek olduğunu" kaydetti.

Avrupa Barış Fonu bünyesinde oluşturulan "Ukrayna Yardım Fonu" hakkındaki soruyu yanıtlayan Borrell, "Ukrayna Yardım Fonu, Avrupa savunma sanayisini geliştirmek için değil, Ukrayna'ya yardım etmek içindir." dedi.

Borrell, Belarus'un da toplantı maddelerinden biri olduğunu söyleyerek, "Belarus muhalefetini desteklemeye devam etmek üzere üye ülkelerin önerileri doğrultusunda ilave tedbirler alacağız." ifadesini kullandı.

  • Aleksey Navalnıy
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