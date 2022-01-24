AB: Personelimiz ve aileleri Ukrayna'dan ayrılmayacak, Rusya ile müzakereler sürüyor

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:01 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:01

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Borrell, ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personelinin ailesinin ülkeden ayrılmasını istemesinin "savaşın yakın olduğu" anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"(ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken bu duyurunun sebeplerini bize açıklayacak. Biz aynı şeyi yapmayacağız çünkü bunun için belirli bir nedenimiz yok. Müzakereler sürdüğü sürece durumu dramatize etmemize gerek yok. Müzakereler devam ediyor. Ukrayna'yı bırakıp ülkeden ayrılmamız için bir neden olduğunu düşünmüyorum. Ama belki Bakan Blinken'in daha fazla bilgisi vardır. Bize açıklayacak."

Borrell, "AB'nin personeli ve aileleri Ukrayna'da kalacak mı?" sorusuna, "Bununla ilgili alınmış karar yok." dedi.

ABD, muhtemel bir Rusya müdahalesi dolayısıyla Kiev Büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı vermişti.

- "BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR BİRLİK SERGİLİYORUZ"



Almanya'nın Rusya konusunda tavrının çok kararsız olduğuyla ilgili bir soru üzerine Borrell, "AB'nin tüm üyeleri birleşmiş durumda. Ukrayna'daki durumla ilgili benzeri görülmemiş bir birlik sergiliyoruz. Hiçbir üye ülke ile problem yok. ABD ile de güçlü koordinasyon içindeyiz." diye konuştu.

- "YAPTIRIMLARLA İLGİLİ KARAR ALMAK KARMAŞIK BİR SÜREÇ"



Borrell, Rusya'ya karşı hangi yaptırım seçeneklerin masada olduğuyla ilgili de "Yaptırımlarla ilgili karar almak karmaşık bir süreç." diyerek AB içindeki sürece işaret etti.

ABD başta olmak üzere, Kanada ve İngiltere ile güçlü bir yaptırım paketi konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Borrell, bugün AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan yaptırımlarla ilgili karar çıkmayacağını vurguladı.

Borrell, "Bu bir süreç. Ancak gerekli olduğunda her şeyin hazır olacağından emin olun." değerlendirmesini yaptı.