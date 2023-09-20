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Dünya

AB, Polonya'nın vize usullerine uymadığını düşünüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'ya vize usulsüzlüğü iddialarıyla ilgili açıklama talebinde bulunduğu bir mektup gönderdi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
AB, Polonya'nın vize usullerine uymadığını düşünüyor
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AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, ay başında Polonya Dışişleri Bakanlığının usulsüz yollarla yüz binlerce göçmene Şengen vizesi sağlayarak AB'ye gelmesine izin vermiş olabileceğiyle ilgili iddiaları değerlendirdi.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'un Polonyalı makamlara mektup gönderdiğini belirten Hipper, 3 Ekim'e kadar yanıt talep ettiğini söyledi.

Hipper, iddiaların "son derece endişe verici olduğunu ve AB yasalarına uyum konusunda soru işaretleri uyandırdığını" vurguladı.

Polonya'da geçen hafta ülkeye giriş vizesi verilmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları gündeme gelmiş, bu kapsamda Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk görevden alınmıştı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin tüm konsolosluk temsilciliklerinde özel bir teftiş ve denetim yapılacağını bildirmişti.

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