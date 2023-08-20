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Dünya

AB, Rusya'nın Ukrayna'nın Çernigiv kentine saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği ve 7 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı şiddetle kınadı.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 19:36 - Güncelleme:
AB, Rusya'nın Ukrayna'nın Çernigiv kentine saldırısını kınadı
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Çernigiv kentinde bir üniversite ve tiyatroyu hedef alan, "en az 7 sivilin" hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı Rus saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu.

Borrell, AB'nin başından beri olduğu gibi Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Rusya'nın, dün, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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