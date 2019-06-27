29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7759
  • 6,5744
  • 260.161
  • 95.853
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB, Rusya'ya yaptırımı uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2020'ye kadar uzatılması kararı alındığını bildirdi. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

Yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca, Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor. Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Fenerbahçe'ye Konoplyanka müjdesi

Fenerbahçe'ye Konoplyanka müjdesi

5 kiloton TNT gücünde bir göktaşı dünyaya çarptı

5 kiloton TNT gücünde bir göktaşı dünyaya çarptı

ABD'den Rum yönetimine Rusya şartı!

ABD'den Rum yönetimine Rusya şartı!

Türk F-16'sı Fatih ve Barbaros'u böyle selamladı

Türk F-16'sı Fatih ve Barbaros'u böyle selamladı

Görenler şaşkına döndü! Yakalayıp teslim ettiler

Görenler şaşkına döndü! Yakalayıp teslim ettiler

ABD-İran geriliminde bir tehdit daha: Bu kez ihlal ederse...

ABD-İran geriliminde bir tehdit daha: Bu kez ihlal ederse...
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi... Uyandığında kağıda 'o gerçek' yazdı

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi... Uyandığında kağıda 'o gerçek' yazdı

İşte devlerin 2019/2020 sezonu formaları

İşte devlerin 2019/2020 sezonu formaları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA