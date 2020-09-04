04 Eylül 2020 Cuma 16:09 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 16:21

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Perşembe akşamı yaptığı yazılı açıklamada, Kremlin karşıtı Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'ya karşı ortak bir uluslararası tepki gösterilmesi çağrısında bulundu. Rusya'ya karşı uygun önlemler alınması konusunda AB'nin haklarını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, buna yaptırım uygulanmasının da dahil olduğu belirtildi.

Borrell üye ülkeler adına yaptığı açıklamada, "Rus hükümeti, bu suçu şeffaflıkla aydınlatmak ve sorumluları hakim karşısına çıkarmak için elinden geleni yapmalı" dedi. "Cezasızlığın kabul edilemeyeceği ve kabul edilmeyeceğini" kaydeden Borrell, kimyasal silah kullanılmasının hiçbir koşul altında kabul edilir olmadığını ve bunun hem devletler hukuku hem de uluslararası insan hakları düzenlemelerinin ağır bir ihlali anlamına geldiğini belirtti.

AB'nin ortak açıklamasında "Avrupa Birliği Aleksey Navalni'yi öldürme girişimini en sert şekilde kınar" ifadelerine de yer verildi.

Bu açıklama öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell'in sözcüsü, Rusya'ya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorularına mesafeli bir yanıt vermiş ve sorumlular tam olarak bilinmediği sürece cezai önlemlerden bahsetmenin zor olduğunu söylemişti.

Almanya'da Rusya'ya nasıl bir yaptırım uygulanacağı da tartışılıyor. Gündeme gelen seçeneklerden biri, tartışmalı Kuzey Akım 2 yapımının durdurulması.

NATO'DAN NAVALNIY'IN ZEHİRLENMESİNE ULUSLARARASI KARŞILIK VERİLMESİ ÇAĞRISI

Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyinin daimi temsilciler seviyesindeki toplantısından sonra basına açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın NATO müttefikleriyle Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a ilişkin laboratuvar bulgularını paylaştığını aktaran Stoltenberg, "Aleksey Navalnıy'ın askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde Noviçok ile zehirlenmesine ilişkin şüphe götürmeyen kanıt mevcut." diye konuştu.

Stoltenberg, sinir sistemini etkileyen madde kullanımının "korkunç" olduğunu, bütün müttefiklerin bu saldırıyı kınadığını belirtti.

Herhangi bir kimyasal silah kullanımının, uluslararası norm ve kuralların kabul edilemez bir ihlali olmakla birlikte insan hayatına da saygısızlık olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Rusya'nın artık yanıtlaması gereken ciddi soruları olduğu konusunda hemfikir." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın tarafsız bir uluslararası soruşturma için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile tam anlamıyla iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Saldırı sorumlularının belirlenmesi ve adalet önüne çıkartılması gerektiğini ifade eden Stoltenberg, Rusya'nın Noviçok programını açıklığa kavuşturması gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, söz konusu saldırının sadece bir bireye değil, temel demokratik haklara yönelik olduğuna değinerek, bunun "uluslararası karşılığı olması gerektiren ciddi bir uluslararası hukuk ihlali" niteliği taşıdığına işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık iki hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni Berlin'e nakledilerek Charite Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastane, ilk klinik bulgulara göre Navalni'nin zehirlendiğini açıklamış, ancak Rusya Navalni'nin zehirlendiği iddialarını reddetmişti.

Alman hükümeti ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Navalni'de eski Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok bulunduğu açıklamış ve özel bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerde, "Noviçok grubundan kimyasal sinir gazının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde" tespit edildiğini duyurmuştu. Kremlin ise Navalni’nin zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarını reddediyor.