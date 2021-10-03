AB Temsilcisi Borrell: Suudi Arabistan ile iş birliği anlaşması yapılacak

AA 3 Ekim 2021 Pazar 17:19 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 17:19

Borrell, Körfez bölgesine düzenlediği ilk turu kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından, son olarak Suudi Arabistan'a geçti.

Twitter hesabından açıklama yapan Borrell, burada öncelikle Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile bir araya geldiğini, bölgenin istikrarı, iklim, ticaret konularını görüştüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli İngilizce yayın yapan Arab News'e konuşan Borrell, "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda Avrupalı şirketlerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın yerel dönüşümünü ve ekonomik çeşitliliğini en iyi nasıl destekleyebileceğimizi tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Borrell, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile iş birliği anlaşması imzalamayı düşündüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi ile de görüştüğünü duyuran Borrell, potansiyel ilişkilerin geliştirilmesi, enerji ve iklim konularını masaya yatırdığını, söz konusu ülkeyi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP 26) kapsamında payına düşen rolü oynaması konusunda teşvik ettiğini duyurdu.

AB ile Suudi Arabistan, 27 Eylül'de de insan hakları konusunda diyalog başlatmıştı.

- KÖRFEZ TURU ÖNCESİ VERDİĞİ MESAJLAR

Borrell, ziyaretlerinden önce yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu bölgenin dönüşümden geçmesi nedeniyle AB'ye iş birliği fırsatları sunduğunu belirtti.

AB'nin yenilenebilir enerji alanında Körfez için büyük bir pazar olabileceğini ifade eden Borrell, bölgedeki geleneksel ve stratejik güvenlik konularında değil, ancak bölgede tansiyonun yükselmesinin önlenmesi ve güven inşası gibi "yumuşak güvenlik" konularında rol oynayabileceğine işaret etti.

Borrell, bunlardan birinin seyrüsefer güvenliği olabileceğini aktararak, "AB, Hürmüz Boğazı'ndaki yoğun trafiği organize etmek ve yönetmek için daha fazla teknik destek sunabilir. Benzer şekilde, AB, Euratom uzmanlığından yararlanarak nükleer güvenlik konusunda yardım sunabilir." değerlendirmesini yaptı.

- KATAR TEMASLARI

Borrell, turu kapsamında ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşerek, ikili ilişkileri, bölgedeki durumu, Afganistan, enerji meseleleri, İran ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı gibi konuları ele aldı.

Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya gelen Borrell, Katar'ın Taliban ile iletişimi kolaylaştırmadaki rolü ve uluslararası toplumun bu yöndeki beklentisi üzerine bir toplantı yaptı.

Borrell, Doha'da düzenlediği basın toplantısında AB'nin gelecek sene Doha'da bir temsilcilik açacağını, Katar ile daha kapsamlı ve stratejik bir ilişki kurmak istediğini duyurdu.

Katar temaslarına ilişkin yazılı açıklama yapan Borrell, "Katar, Afganistan söz konusu olduğunda, Taliban ile açık temasları olan etkili bir aktör. Doha'dayken, Taliban'ın eylemlerini nasıl değerlendireceğimizi ve Afganistan'ın çöküşünü nasıl önleyeceğimizi tartıştım." ifadelerini kullandı.

Katar tarafının Taliban'ın kız çocuklarının eğitime erişimi gibi İslam'la bağdaşmayan davranış ve seçimlerini etkilemek için onlarla ilişki kurmak gerektiğine inandığını belirten Borrell, bunun için bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

- BAE TEMASLARI

AB Temsilcisi, BAE'deki temaslarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada da İçişleri Bakanı Seyf Bin Zayid Al Nahyan ile AB-BAE ortaklığının yanı sıra radikalleşme ve aşırıcılık ile mücadeleyi de içeren bir dizi bölgesel meseleye değindiklerini bildirdi.

Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan bin Mübarek Al Nahyan ile de görüşen Borrell, ikili ve uluslararası konuları ele aldıklarını kaydetti.