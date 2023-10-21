AB Temsilcisi Lajcak: Kosova-Sırbistan gerilimi acilen düşürülmeli

AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Lajcak, Kosova hükümet binasında yapılan görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de silahlı Sırp grup tarafından yapılan ve "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Lajcak, tüm faillerin adalet önüne çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Lajcak, Sırbistan'ın bu konuda işbirliği yapmasını ve somut adımlar atmasını beklediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"24 Eylül olayları, gerilimi düşürmenin ve normalleşmenin artık her zamankinden daha acil olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Hiçbir koşul veya gecikme kabul edilemez ve ayrıca Kosova ve Sırbistan'ın diyalog yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini bekliyoruz."

Başbakan Kurti'nin diyaloğu sürdürmeye hazır olmasını takdir ettiklerini belirten Lajcak, şöyle devam etti:

"Kosova Başbakanı olarak Başbakan Kurti, Kosova'nın AB yolunda ilerleme kaydetmek istemesi halinde ilişkilerin normalleşmesi konusunda ilerleme kaydetme sorumluluğuna sahiptir ve burada, daha fazla gecikmeden Kosova'da Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına yönelik harekete geçme ihtiyacını vurgulamamız gerekiyor. Bu olmadan Kosova'nın Avrupa yolunda ilerlemesi sağlanamayacaktır."

Kurti ile görüşmelerinde detay vermeden yeni bir plan sunduklarını aktaran Lajcak, 24 Eylül olaylarının Kosova ile Sırbistan'ın bu yılın başlarında normalleşme yolunda anlaşmaya vardığı gerçeğini değiştirmediğini belirtti.

Heyette, Lajcak ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Dış Politika ve Güvenlik Danışmanı Jens Plötner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne, ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin danışmanı da yer aldı.

Heyet, gün içinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de bir araya gelecek.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR



Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da Banjska'daki operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.