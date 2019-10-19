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''AB terör örgütünden vazgeçmiyor''

Sahada kuvvetleri olan ABD ile Türkiye arasında yapılan Suriye anlaşması, terör örgütü YPG/PKK’nın hamisi Brüksel’i tedirgin etti.

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Avrupa Birliği liderler zirvesinin ardında yapılan açıklamada “Bu bir ateşkes değil, YPG’nin teslimiyeti” denilerek Suriye anlaşması eleştirildi. Lüksemburg’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’ye askeri güçlerini geri çekme ve uluslararası hukuka saygılı olma çağrımızı yineliyoruz. Sözde ateşkes beklediğimiz bir durum değildi. Esasında bu ateşkes değil. YPG’nin teslim olup silah bırakmaları talebi” dedi. Toplantıda söz alan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Trump yönetiminin Başkan Erdoğan’a karşı taviz verdiğini dile getirdi. 

 

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