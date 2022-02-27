AB, Ukrayna'dan 4 milyon kişinin başka ülkelere sığınabileceğini tahmin ediyor

AA 27 Şubat 2022 Pazar 21:45 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 21:47

Lenarcic, AB İçişleri Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in tahminlerini paylaştı.

Lenarcic, Ukrayna içinde ve komşu ülkelerde 18 milyon kişinin insani bakımdan çatışmalardan etkileneceğini söyledi.

Ukrayna'da 7 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden olabileceğini kaydeden Lenarcic, 4 milyon Ukraynalının sığınmacı durumuna düşebileceği tahminini paylaştı.

Lenarcic, "Her halükarda bunlar çok kaba tahminler olsa da sayılar çok büyük. Bu tür bir acil duruma hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Hem Ukrayna'ya komşu AB ülkelerine gelen hem de Ukrayna içinde kalan zor durumdaki kişilere yardım edeceklerini, insani yardım göndereceklerini aktaran Lenarcic, 2014'ten beri Ukrayna'ya bu tür yardımlar kapsamında yıllık 25 milyon avro ayırdıklarını, bunu 90 milyon avroya çıkaracaklarını duyurdu.

- "300 bin kişi geldi, çok daha fazlasına hazırlıklı olmalıyız"

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Rusya'nın saldırısı nedeniyle ülkelerini terk ederek komşu AB ülkeleri Macaristan, Slovakya, Romanya ve Polonya'ya sığınanların sayısının 300 bini aştığını açıkladı.

Bu kişilerin çoğunun biyometrik pasaport sahibi oldukları için AB ülkelerinde ilk aşamada vizesiz şekilde 90 gün kalabileceklerini ifade eden Johansson, bir kısmının yakınları tarafından ağırlandığını, az bir bölümünün de AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Johansson, "Gelecek veya gelmek isteyecek çok daha fazla sayıda kişi için hazırlıklı olmalıyız. AB, bu kişileri memnuniyetle karşılamalı." diye konuştu.

- AB Geçici Koruma Yönergesi harekete geçiriliyor

Johansson, bu nedenle AB'nin Geçici Koruma Yönergesini harekete geçirmeleri gerektiğini dile getirdi.

AB Komisyonu, bugünkü AB İçişleri Bakanları Toplantısında Ukraynalılar içir yönergeyi aktif hale getirmeyi önerdi. Komisyon, yönergenin uygulanması için perşembe AB Konseyi'ne resmi teklifte bulunacak.

Birçok üye ülkenin bu öneriyi desteklediği, bazı ülkelerin ise biraz daha beklemeyi değerlendirdiği bildirildi.

AB Geçici Koruma Yönergesi, 1990'larda eski Yugoslavya ülkelerindeki savaşlar ve olaylar nedeniyle çok sayıda kişinin ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmasından sonra 2001'de çıkarıldı.

Ancak AB ülkeleri arasında dayanışmayı esas alan bu yönergenin maddeleri şu ana kadar harekete geçirilmedi.

AB'nin "geçici koruma" tanımı, AB üyesi olmayan ülkelerde yerlerinden edilen ve ülkelerine dönemeyecek durumdaki kişiler için acil ve geçici koruma sağlanması anlamına geliyor.

Yönerge, çok fazla sayıda kişinin AB sınırlarına gelmesi ve standart iltica sisteminin çok fazla başvuru nedeniyle kullanılamayacak duruma gelmesi halinde uygulanabiliyor.

Yönergenin uygulanması halinde AB üyesi ülkelerin geçici koruma altına alınan kişilere koruma süresi boyunca oturum izni vermesi, iş ve barınma sağlaması, sağlık ve eğitim imkanların faydalanma imkanı tanıması, aile birleşimlerine izin vermesi öngörülüyor.

AB Komisyonu, yönergenin her yıl yenilenmek üzere toplam 3 yıl için uygulanmasını teklif edecek.