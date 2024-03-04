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Dünya

AB ülkeleri doğal gaz tasarrufunu 1 yıl uzattı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, gelecek kış dönemine hazırlık için doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma uygulamasını 1 yıl uzatmakta anlaştı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
AB ülkeleri doğal gaz tasarrufunu 1 yıl uzattı
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AB Konseyi, üye ülke enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, doğal gaz tasarrufunun sürdürülmesinde uzlaştıklarını açıkladı.

Açıklamada, gelecek kış döneminde yeterli gaz depolama seviyesine ulaşılması için üye ülkelerin gönüllü talep azaltma tedbirlerini sürdürmekte anlaştıkları belirtilerek, üye ülkelerin gaz talebini 2017-2022 ortalamasının yüzde 15 altına indirmeye Mart 2025'e kadar devam edileceği ifade edildi.

AB ülkelerinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve ardından başlayan enerji krizi ile birlikte yürürlüğe giren gaz tasarruf uygulaması 31 Mart'ta sona eriyordu. Alınan kararla bu uygulama 1 yıl daha devam edecek.

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