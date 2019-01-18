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AB ülkeleri İran karşıtı konferansı görmezden gelebilir

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, ABD tarafından Polonya'da düzenlenecek Orta Doğu konferansını 'Washington'un İran'a baskıyı artırma planının parçası olduğu gerekçesiyle' görmezden gelebilecekleri bildirildi.

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Associated Press'in (AP) ismini açıklamayan AB yetkilisine dayandırdığı habere göre, AB ülkeleri, ABD'nin İran'a baskıyı artırma planının bir parçası olarak değerlendirdikleri konferansa üst düzey katılım göstermeyecek.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de konferansa katılmayacağını söyleyen yetkili, AB ülkelerinin de Tahran'ın davet edilmediği konferansın gerçek hedefini sorguladığını ve kendilerine, çok kısa süre kala haber verildiğini belirtti.

Benzer şekilde İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan bir AB diplomatı, Brüksel'in, Polonya'daki konferansa üst düzey katılımda bulunmayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı bir konferans gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

İran, konferansa ev sahipliği yapacak Polonya’ya tepki göstermişti. Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt, pazar günü Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Polonya'nın konferansa ev sahipliği yapmaması yönünde uyarılmıştı.

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