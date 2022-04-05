İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2022 Salı / 4 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7268
  • EURO
    16,0934
  • ALTIN
    909.957
  • BIST100
    2326.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB ülkesinden çok konuşulacak adım: Ukrayna'ya tank gönderdiler!
Dünya

AB ülkesinden çok konuşulacak adım: Ukrayna'ya tank gönderdiler!

Çekya, Ukrayna'ya onlarca T-72 model tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi.

AA5 Nisan 2022 Salı 18:39 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 19:29
ABONE OL

Çek Televizyonu 24 tarafından görüntüleri paylaşılan tank ve zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderildiğine ilişkin iddialar, Savunma Bakanı Jana Cernochova tarafından doğrulandı.

Cernochova, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın kendisini koruması için destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Cernochova, gönderdikleri askeri teçhizata ilişkin detay vermeyeceğini kaydetti.

Bu arada, ülke basınında yer alan haberlerde, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların NATO üyesi ülkeler arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda Ukrayna'ya hibe edildiği belirtiliyor. Bu girişimle ilk defa bir yabancı ülke Ukrayna'ya tank göndermiş oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.