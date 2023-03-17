AB ve NATO liderleri Norveç'in gaz platformunu ziyaret etti

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, von der Leyen ve Stoltenberg, Norveç açıklarında bulunan ve ülkenin en büyük gaz platformu Troll A'da basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, "Norveç, son 12 ayda AB'nin inanılmaz derecede değerli bir ortağı ve dostu oldu." dedi.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz tedarikini 100 milyar metreküplük bir miktarda ve yüzde 80 keserek şantaj yapmaya çalıştığını söyleyen von der Leyen, bu dönemde Norveç'in AB'nin dostu olduğunu gösterdiğini belirtti.

Von der Leyen, "Norveç, gaz üretimini artırdı ve kritik bir zamanda bize yardımcı oldu." diye konuştu.

Norveç'in doğal gaz üretimini 78 milyar metreküpten 90 milyar metreküpe yükselttiğini anımsatan von der Leyen, bu gazın Avrupa'nın kış dönemini geçirmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, Norveç'in AB ile yeşil ittifak yapacağını, ayrıca karbonsuzlaşma ve hidrojen alanlarında da çalıştıklarını dile getirdi.

AB ve NATO'nun kritik altyapıları korumak için birlikte bir görev gücü oluşturduklarını ve bunun ilk toplantısının dün yapıldığını belirten von der Leyen, kritik altyapıya daha fazla güvenlik sağlayacaklarını anlattı.

- NATO, KUZEY DENİZİ'NDE VARLIĞINI ARTIRDI

Stoltenberg de "Bu platform gibi gaz tesisatları, ekonomilerimiz, endüstrilerimiz ve aynı zamanda güvenliğimiz için hayati önem taşıyor." dedi.

Bu tür yapıların çok geniş bir alana yayılması nedeniyle savunmasız olduklarına dikkati çeken Stoltenberg, NATO'nun bu nedenle Kuzey Denizi'nde varlığını ve devriye faaliyetlerini artırdığını belirtti.

Stoltenberg, AB-NATO ortak görev gücünün daha fazla tatbikat yapmak ve ani gelişen tehditlere karşı daha hazırlıklı olmak için çalışacağını söyledi.

- NORVEÇ, AB'YE GAZ TEDARİKİNİ SÜRDÜRECEK

Norveç Başbakanı Store da Avrupa'ya doğal gaz tedarikinin yüzde 40'ını ülkesinin gerçekleştirdiğini söyledi.

Son 1 yılda AB Komisyonu ile Norveç arasında yoğun işbirliği ve temas olduğuna işaret eden Store, "Norveç, bu yıl boyunca Avrupa'ya gaz tedarikini artırmayı başardı. Bu yüksek seviyeyi önümüzdeki 4-5 yıl boyunca sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Store, Troll A platformunun Avrupa gaz tüketimin yüzde 10'unu tek başına sağladığını vurguladı.

Norveç'in açık denizlerde yaklaşık 90 tesisi ve 8 bin kilometrelik boru hattı bulunduğunu anımsatan Store, NATO'nun bu altyapının güvenliğini sağlamasından memnun olduklarını ifade etti.

Kuzey Denizi'nde yer alan ve Eyfel Kulesinden daha yüksek olan Troll A gaz platformu, Norveç'in en büyük gaz sahasında faaliyet gösteriyor.

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyan Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamaların ardından Norveç'in petrol ve gaz altyapısına yönelik güvenlik önlemleri artırılmış ve NATO da bu bölgelerde güvenliğe katkı sağlamaya başlamıştı.