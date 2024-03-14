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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze için harekete geçmeliyiz

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Gazze'de bugün söz konusu olan şeyin halkın hayatta kalıp kalmaması' olduğunu kaydederek, 'Harekete geçmemiz lazım.' dedi.

AA14 Mart 2024 Perşembe 06:07 - Güncelleme:
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze için harekete geçmeliyiz
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Washington'da bir araya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze'deki son durumu ve insani yardımlar konusunda neler yapılabileceğini değerlendirdi.

İkili, görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yaparak ABD ile AB arasında Gazze konusundaki işbirliği alanlarını ele alacaklarını belirtti.

"GAZZE'DE BUGÜN SÖZ KONUSU OLAN ŞEY, HALKIN HAYATTA KALIP KALMAMASIDIR"

ABD'nin insani yardımlar konusundaki çabalarına teşekkür eden, ancak bunların yeterli olmadığını vurgulayan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Gazze'deki mevcut durumdan üzüntü duyuyoruz ancak üzüntü duymaktan fazlasını yapmalıyız. Harekete geçmemiz lazım. Gazze'de bugün söz konusu olan şey, halkın hayatta kalıp kalmamasıdır." diye konuştu.

"YÜZLERCE YARDIM KAMYONUNUN YERİNİ PARAŞÜTLER ALAMAZ"

Borrell, Gazze'ye havadan, denizden ve karadan gönderilen yardımların çok yetersiz olduğuna işaret ederek, "Yüzlerce yardım kamyonunun yerini paraşütler alamaz. En önemli şey ise kara sınırlarını açmak ve iki devletçi çözüm için çalışmaya başlamaktır, ki bunu hem ABD hem de AB destekliyor." ifadelerini kullandı.

BLİNKEN AB İLE ORTAK HAREKET ETTİKLERİNİ VURGULADI

Blinken ise Borrell ile Ukrayna, Gazze, Çin ve Batı Balkanlar ile ilgili pek çok başlığı ele alacaklarını ve AB ile özellikle Gazze'ye insani yardımlar konusunda ortak hareket ettiklerini belirtti.

  • AB Yüksek Temsilcisi
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