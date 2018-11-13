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Mahmud Abbas yurt dışı ziyaretini yarıda kesip Ramallah'a dönüyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yurt dışı ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a dönme kararı aldı.

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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kuveyt ziyaretinde Abbas'a eşlik eden Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, "İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Filistin Devlet Başkanı'nın yurt dışı ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldığını" duyurdu.

Şeyh ayrıca, Abbas'ın dünden bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için yoğun görüşmeler yaptığını aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün resmi bir ziyaret için Kuveyt'e gitmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da önceki gece Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle Fransa ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüştü. Netanyahu, Gazze'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacak.

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