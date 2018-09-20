ABD Çin'e karşı yeni yaptırım kararı aldı

ABD, Rus jeti ve S-400 alması nedeniyle Çin'e yaptırım kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirmesinden sonra Çin'den ABD'nin yaptırımına cevap gelmişti.
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