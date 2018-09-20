Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Çin'e karşı yeni yaptırım kararı aldı

ABD, Rus jeti ve S-400 alması nedeniyle Çin'e yaptırım kararı aldı. ABD'li yetkili Çin'e yaptırımların en kısa sürece uygulanacağını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD, Rus jeti ve S-400 alması nedeniyle Çin'e yaptırım kararı aldı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirmesinden sonra Çin'den ABD'nin yaptırımına cevap gelmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEKNOFEST´te dev yarış! F-16´ya karşı yarıştılar

TEKNOFEST´te dev yarış! F-16´ya karşı yarıştılar

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA