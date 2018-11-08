ABD 3 Rus vatandaşına ve Kırım'da faaliyet gösteren 9 kuruluşa yaptırım getirdi
ABD, 3 Rus vatandaşına ve Kırım'da faaliyet gösteren 9 kuruluşa yaptırım getirildiğini açıkladı.
- star.com.tr
ABD'nin Ukrayna Müzakereleri Özel Temsilcisi Kurt Volker, 3 Rus vatandaşı ve Rusya'nın Kırım'daki girişimlerine destek verdiği tespit edilen 9 kurumun yaptırım listesine alındığını açıkladı.
ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler, Ukrayna krizi sonrası kötüleşmişti. ABD daha önce de, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından bir dizi yaptırımı hayata geçirmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.