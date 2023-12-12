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Dünya

ABD, 314 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26 artarak 314 milyar dolara yükseldi.

AA12 Aralık 2023 Salı 23:41 - Güncelleme:
ABD, 314 milyar dolarlık bütçe açığı verdi
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ABD Hazine Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2023'de başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının kasım ayında federal hükümetin bütçe açığı 314 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 249 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı kasımda geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 26 arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin kasımda 301,1 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Bütçe açığı, yüksek faiz maliyetleri ve diğer harcamaların etkisiyle kasım ayı rekorunu kırarken, mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hükümetin gelirleri, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 artarak 275 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 18 artışla 589 milyar dolara yükseldi.

İKİ AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 13'LÜK ARTIŞ

Ülkede 2024 mali yılının ikinci ayı olan kasım itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 381 milyar dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 336 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 2 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 1,1 trilyon dolara çıkarken, gelirler yaklaşık yüzde 19 artışla 678 milyar dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara ulaşmıştı.

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