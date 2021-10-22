AA 22 Ekim 2021 Cuma 22:16 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 01:42

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi'ni illegal ilan etti.

Haberde, bu kuruluşların İsrail hükümetince terör örgütü olarak nitelendirilen FHKC'nin sivil toplum alanındaki uzantıları olduğu iddiasıyla illegal ilan edildiğine vurgu yapılarak, söz konusu kararın terörle mücadele yasası gereğince alındığı kaydedildi.

Söz konusu kurumlar, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil toplum alanında geniş bir etkiye sahip olan önemli kuruluşlar arasında yer alıyor.

İsrail tarafından terör örgütleri listesinde yer alan FHKC, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde yer alan Fetih Hareketi'nden sonra ikinci büyük örgüt konumunda bulunuyor.

Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği'nin Batı Şeria'daki genel merkezi temmuz ayında İsrail güçlerince düzenlenen baskın sonrası 6 aylığına kapatılmıştı.

- Filistin yönetiminden kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal devletinin makamlarının, Filistin sivil toplumuna ve kurumlarına yönelik çılgınca saldırısı, özellikle de önde gelen altı insan hakları örgütünü ve sivil toplum örgütünü terörist ilan etme kararını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın düşmanca olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "işgalin ve onun araçlarının" Filistinli sivil toplum örgütlerine ve üst düzey insan hakları savunucusu kurumlarına karşı sistematik utanç verici bir kampanya yürüttüğü vurgulandı.

ABD, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine alan İsrail'den açıklama isteyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, telefonla düzenlediği günlük basın brifinginde, İsrail yönetiminin Filistin insan hakları kuruluşlarıyla ilgili kararına dair değerlendirmede bulundu.

Price, İsrail yönetiminin 6 Filistin insan hakların kuruluşunu terör örgütleri listesine almadan önce kendilerine bilgi vermediğini söyledi.

Söz konusu kararla ilgili "İsrailli ortaklarımızla bu kararın gerekçeleri hakkında daha fazla bilgi almak için yakın temasta olacağız." diyen Price, insan hakları ve diğer demokratik hakların iyi yönetişimin temelleri olduğunu ifade etti.

Price, Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri planını açıklayan İsrail yönetiminin bu kararına da tepki gösterdi.

BM'den, İsrail'in 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine almasına tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Filistin Ofisinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "terörle mücadele mevzuatının meşru insan haklarını ve insani çalışmaları kısıtlamak için kullanılmaması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kararına gerekçe olarak "barışçıl ve meşru faaliyetler de dahil olmak üzere aşırı belirsiz ve alakasız nedenler" sıraladığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'e örgütlenme ve ifade özgürlüğü haklarına saygı duyması, söz konusu kuruluşlar ve çalışanlarına herhangi bir müdahalede bulunmaması çağrısında bulunuldu.

- İsrail, Filistin topraklarında insan hakları çalışmalarını engelliyor

Öte yandan, Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütünden (Euro-Med) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki insan hakları çalışmalarını engellediğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının, Filistin topraklarında insan hakları alanındaki çalışmalara yönelik yeni bir baltalama girişimi olduğu aktarıldı.

Örgüt ayrıca, uluslararası topluma, Filistin topraklarındaki ihlalleri eleştiren sesleri bastırma politikasına son vermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

- Başbakan İştiyye: "İsrail'in kararını reddediyoruz"

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de konuya ilişkin yaptığı açıklama, İsrail'in kararının ciddi bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu ve söz konusu kararı reddettiklerini belirtti.

İştiyye, uluslararası toplum ile dünyadaki tüm insan hakları örgütlerini kararı kınamaya çağırdı.