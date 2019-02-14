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ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri 'Trump'ın görevden alınmasını' tartışmış

Eski FBI Direktör Vekili Andrew McCabe, eski FBI Direktörü James Comey'i görevden almasının hemen ardından Adalet Bakanlığı yetkililerinin 'ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınmasını' tartıştıklarını iddia etti.

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Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Vekili Andrew McCabe, eski FBI Direktörü James Comey'i görevden alan ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı günlerde "görevden alınmasının" tartışıldığını iddia etti.

Amerikan CBS Kanalında yayınlanan "60 Dakika" programına konuk olan McCabe, Rusya soruşturması ve Comey'nin kovulmasıyla ilgili önemli iddialar ortaya attı.

McCabe, 9 Mayıs 2017'de Trump'ın Comey'nin görevine son vermesinin ardından olayla ilgili olarak soruşturma başlattığını söyledi. Trump'ın adımının "adaleti gölgelemeye çalışmak" olduğuna inandığını belirten McCabe, soruşturma açmaması durumunda olayın üstünün örtüleceğini düşündüğünü kaydetti.

McCabe'in en dikkat çekici iddialarından biri ise Comey'nin kovulmasından hemen sonra Adalet Bakanlığı yetkililerinin, ABD Başkanının görevden alınmasına imkan tanıyan Anayasanın 25. maddesini konuştukları yönündeki sözleri oldu.

McCabe, 25. maddenin bakanlıktaki bir görüşmede tartışıldığını ve "Trump'ın Rusya soruşturması bağlamındaki durumunun kabul edilemez olduğunun ele alındığını" ileri sürdü.

Trump'tan sert yanıt

McCabe'in soruşturma ve 25. madde açıklamalarına Twitter hesabından sert yanıt veren Trump ise "Rezil FBI Direktör Vekili Andrew McCabe 'küçük zavallı melek' rolünü oynuyor, halbuki kendisi sahtekar Hillary Skandalı&Rusya oyununun büyük bir parçası ve James Comey'nin bilgi sızıntıları için bir kukla. (Adalet Bakanlığı) Başmüfettişinin McCabe hakkındaki raporu sarsıcı." değerlendirmesini yaptı.

McCabe'in eşinin Clinton'ın seçim kampanyasından büyük miktarda para aldığını iddia eden Trump, "McCabe ülkemiz ve FBI için bir utançtır." ifadesini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Jeff Sessions, o dönem FBI Direktör Vekili olan McCabe'i emekliliğine iki gün kala 17 Mart 2018'de kovmuştu.

Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016'da etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Trump tarafından birçok kez açıktan eleştirilmişti.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Robert Mueller'i atamıştı.

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