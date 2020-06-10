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Dünya

ABD, Alaska yakınlarında Rus savaş uçaklarını önledi

ABD'nin, Alaska yakınlarında 4 Rus uçağına önleme yaptığı belirtildi.

AA10 Haziran 2020 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:59
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 Tu-95MC stratejik füze uçağının Çukçi, Bering ve Ohotsk Denizi’nin uluslararası suları üzerinde devriye yaptığı kaydedildi.

Uçakların Çukotksk Özerk Bölgesi ve Amur Bölgesindeki havaalanlarından kalktıkları kaydedilen açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 uçaklarının Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı ifade edildi.

Devriyenin 11 saat sürdüğü belirtilen açıklamada, tüm uçuşların uluslararası kurallara uygun şekilde ve başka devletlerin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştiği aktarıldı.

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