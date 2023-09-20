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Dünya

ABD askeri uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle Güney Kore tarafından gözaltına alındı

Güney Kore'de konuşlu ABD Kore Kuvvetleri (USFK) mensubu bir asker, ABD'den askeri posta yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve bunları Güney Kore'de kullanmak ve satmak suçlamalarıyla gözaltına alındı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
ABD askeri uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle Güney Kore tarafından gözaltına alındı
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Yonhap'ın haberine göre, Gyeonggi Pyeongtaek Polis Karakolundan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki USFK personelinin ve 2 kadının, Şubat 2022-Mayıs 2023 döneminde birliğin postasıyla sentetik uyuşturucu tedarik etmek ve bunları USFK askerlerine satmakla suçlandığı bildirildi.

Açıklamada, başkent Seul'ün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alan Pyeongtaek kentindeki üste görevli olan askerin, sıvı sentetik uyuşturucu ile sıvı elektronik sigaraları birbirinden ayırt etmenin zor olmasından faydalandığı belirtildi.

Uyuşturucunun, Güney Koreli ve Filipinli 2 kadının yanı sıra 5 kişi aracılığıyla Pyeongtaek ve Dongducheon'de konuşlu ABD askerlerine satıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu asker ve 2 kadının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığı ve haklarında iddianame hazırlanması için savcılığa sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yasaklı maddenin alım ve satımına karıştıkları şüphesiyle 17 ABD askerinin de tutuksuz yargılanmak üzere savcılığa sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Polisin, uyuşturucu madde ve bunun ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdiği belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, askeri postanın uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılmasının önüne geçmek için USFK yetkilileriyle işbirliği yapılacağı vurgulandı.

  • uyuşturucu kaçakçılığı
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