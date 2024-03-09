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Dünya

ABD askerleri metrolarda göreve başladı!

New York'ta metroda artan suçların önüne geçebilmek için Ulusal Muhafızlar istasyonlarda nöbete başladı.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 21:20 - Güncelleme:
ABD askerleri metrolarda göreve başladı!
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New York Valiliğinin kararı doğrultusunda, New York metro hatlarında ve istasyonlarında yaşanan gasp, hırsızlık ve darp gibi olayların önüne geçmek için eyaletin ulusal muhafızları merkezi istasyonlarda ek güvenlik önlemleri aldı.

Şehrin sakinleri, işe gidiş ve dönüş saatlerinde, New York metrosunun en işlek noktalarından Grand Central, Porth Authority, Union Square gibi istasyonlarda kamuflajları ve uzun namlulu silahlarıyla görev yapan askerlerle karşılaştı.

Turnike girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alan New York Ulusal Muhafızları, bazı kişileri durdurarak çantalarını ve üstlerini aradı.

İstasyon girişlerine konulan uyarı tabelasında, çanta ve benzeri eşyalarını aratmak istemeyenlerin "metroya binmesine izin verilmeyeceği", ısrar edenlerin "gözaltına alınabileceği" belirtildi.

- METRO HATLARINDAKİ SUÇ ARTIŞI ENGELLENEMİYOR

New York Valisi Kathy Hochul, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, metro istasyonlarında artan suç oranlarıyla mücadele için hazırlanan plan dahilinde, 750 Ulusal Muhafız üyesinin ve 250 polis memurunun istasyon girişlerinde görevlendirileceğini duyurmuştu.

Vali Hochul, açıklamasında, "İşine, ailesini ziyarete ya da doktor randevusuna giden hiç kimse yanında oturan kişinin ölümcül bir silaha sahip olduğundan endişelenmemeli." sözlerine yer vermişti.

Hochul, adli yetkililere, birden fazla suç işleyenlerin New York'taki metroları kullanmasını yasaklama yetkisi verecek bir yasa önerdiğini de sözlerine eklemişti.

Valiliğin, metroları daha güvenli hale getirmek için açıkladığı önlem paketi, ocakta New York metrolarındaki suç oranlarında yüzde 45'lik artış yaşanmasının ardından gelmişti.

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