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Dünya

ABD askerleri, PKK paçavralarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı

ABD askerleri, Suriye'nin Haseke ve Halep illerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 21:00 - Güncelleme:
ABD askerleri, PKK paçavralarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
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Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre ABD askerleri, Halep'in Aynularab ilçesi ile Haseke'nin Derik ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde yer aldı.

PKK/YPG yandaşları, her iki ilçede düzenlenen etkinlikte elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen yıldızlı, sarı, yeşil ve kırmızı renkli bez parçalarını açtı.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda Derik'teki etkinlikte ABD'li kadın askerin PKK/YPG'nin kullandığı renklerde yaka süsleri taktığı görülüyor.

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