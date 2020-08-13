star.com.tr 13 Ağustos 2020 Perşembe 13:47 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 13:47

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) 16-17 Ağustos tarihlerinde Zhoushan Adaları açıklarındaki deniz tatbikatı düzenlemeye hazırlanırken, ABD'nin B-2 bombardıman uçakları bölgeye konuşlandı.

Pasifik Hava Kuvvetleri de Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, ABD B-2 gizli bombardıman uçaklarının, Hint Okyanusu'nda 'özgür ve açık bir Hint-Pasifik' bölgesini desteklemek için, 29 saatlik bir uçuşun ardından Hint Okyanusu Diego Garcia'daki Deniz Destek Tesisi'ne vardıklarını duyurdu.

Basın açıklamasına göre B-2'ler, Pasifik Hava Kuvvetlerinin Bombardıman Görev Gücü'nü desteklemek için bu haftanın başlarında Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü 509. Bombardıman Filosu'ndan gönderildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pasifik Hava Kuvvetleri'nden Yarbay Christopher Conant, "Bu önemli noktaya geri dönmekten heyecan duyuyoruz. Burası bölgeyi koruyor. Bombardıman Görev Gücü bizim Ulusal Savunma Stratejimiz için işinin başında. Önemli müttefikler, ortaklar ve kardeş hizmet ekip arkadaşlarımızla ilişkileri güçlendirirken, caydırıcılığımızı keskinleştiriyoruz. Küresel bir salgına rağmen, ulusumuzun stratejik hedeflerine ulaşması için, Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü Havacıları ve Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı INDOPACOM'u desteklemeye hazır bekliyor.' ifadelerini kullandı.

Çin Deniz Güvenliği İdaresi'ne göre konuşlandırma, Çin'in Tayvan'ın yaklaşık 550 km kuzeyindeki bir takımada olan Zhoushan yakınlarında iki askeri tatbikat düzenlemeyi planlama kararını takip etti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, COVID-19 salgını, Hong Kong'un yeni güvenlik yasası, Güney Çin Denizi'ndeki bölgesel anlaşmazlıklar ve Tayvan meselesi olmak üzere birçok konuda sürtüşme yaşıyor.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Tayvan'ı ziyareti (1979'dan bu yana bir ABD Kabine yetkilisinin adaya yaptığı en üst düzey ziyaret) sonrası, gerginlikler daha da arttı.

Çin Tayvan'ı kendine bağlı özerk bir yönetim olarak görürken, ABD adanın bağımsızlık fikirlerini destekliyor.

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