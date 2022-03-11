ABD Başkan Yardımcısı Harris Ukraynalı mülteci sorusuna kahkahayla karşılık verdi

Star Gazetesi 11 Mart 2022 Cuma 12:07 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 12:07

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın operasyonlarının başlamasıyla 2 milyona yakın mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu. Ülkeden ayrılan mülteci sayısının dört milyona ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Kamala Harris, en çok mültecinin geçtiği Polonya'ya resmi temaslarda bulunmak üzere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Harris ziyareti kapsamında Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Harris'in tavrı dünya gündemine bomba gibi düştü.

MÜLTECİ SORUSUNA KAHKAHA ATTI

Andrzej Duda, toplantıda ülkesine 15 gün içinde yaklaşık 1,5 milyon mülteci geldiğin açıklarken, mültecilerin bir kısmının ABD'ye geçebilmesi için gerekli işlemlerin hızlandırılmasını rica ettiğini de aktardı.

Bunun üzerine gazeteciler tarafından Kamala Harris'e mülteci kriziyle ilgili soru soruldu.

Harris ise soruya cevap vermeden önce kahkaha attı. Kahkalarına hakim olamayan Harris, eliyle Duda'yı işaret ederek soruya cevap vermesini istedi.

Canlı yayında milyonlarca insanın izlediği basın toplantısı, dünya genelinde tartışmalara sebep oldu.

Dünya kamuoyunun günlerdir elinden gelen yardımı yapmaya çalıştığı masum mülteciler konusuna karşı böyle bir tutum sergilemesi sonrasında Harris, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Star Gazetesi