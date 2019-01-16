ABD Başkan Yardımcısı Pence: DEAŞ yenilgiye uğratıldı
ABD Başkan Yardımcısı Pence, 'Suriye'de DEAŞ'le mücadeleyi koalisyon ortaklarımıza devredebiliriz. DEAŞ yenilgiye uğratıldı, askerlerimizi eve getirebiliriz' dedi
ABD Başkan Yardımcısı Pence, ''Suriye'de DEAŞ'le mücadeleyi koalisyon ortaklarımıza devredebiliriz. DEAŞ yenilgiye uğratıldı, askerlerimizi eve getirebiliriz'' dedi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.