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ABD Başkan Yardımcısı Pence: DEAŞ yenilgiye uğratıldı

ABD Başkan Yardımcısı Pence, 'Suriye'de DEAŞ'le mücadeleyi koalisyon ortaklarımıza devredebiliriz. DEAŞ yenilgiye uğratıldı, askerlerimizi eve getirebiliriz' dedi

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ABD Başkan Yardımcısı Pence, ''Suriye'de DEAŞ'le mücadeleyi koalisyon ortaklarımıza devredebiliriz. DEAŞ yenilgiye uğratıldı, askerlerimizi eve getirebiliriz'' dedi

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