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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Kongreye Irak ve Suriye mektubu

ABD Başkanı Joe Biden, Kongreye gönderdiği mektupta Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik son dönemde artan saldırılara 'uluslararası hukuk çerçevesinde' yanıt verildiğini ve gerektiğinde daha ileri adımlar atmaya hazır olduklarını bildirdi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden'dan Kongreye Irak ve Suriye mektubu
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Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine bir mektup gönderdi.

İran bağlantılı grupların Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırılarının son dönemde arttığına dikkati çeken Biden, şunları kaydetti:

"ABD, bu saldırılara uluslararası hukuka uygun olarak ve ABD'nin BM Şartı'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli ve orantılı yanıtı vermiştir. ABD, gerektiğinde ve uygun olduğunda daha çok tehdit ve saldırıya karşılık vermek için daha ileri adımlar atmaya hazırdır."

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