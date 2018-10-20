ABD Başkanı Trump: Suudilere bazı sorularımız olacak
ABD Başkanı Donald Trump: '(Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklaması için) Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız.
- AA
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklaması için, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız." dedi.
Silah satışı anlaşmasını koruyacağını belirten Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini söyledi.
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