ABD Başkanı Joe Biden talimat verdi: 7 bin asker takviye ediliyor

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 21:46 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 22:39

Biden, Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Rus askeri kuvvetlerinin herhangi bir gerekçe ve gereklilik olmaksızın Ukrayna'ya yönelik "zalimce bir saldırıya" giriştiğini belirten Biden, aylardır uyardıkları şekilde Rusya'nın Ukrayna hakkında yalan iddialarda bulunarak operasyonu başlattığını kaydetti.

Biden, Putin'in dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun toplandığı esnada savaş ilan ettiğini belirterek, "Putin saldırgan. Bu savaşı Putin seçti. Şimdi de kendisi ve ülkesi bunun sonuçlarına katlanacak. Bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ve ihracat kısıtlamalarını duyuruyorum." ifadesini kullandı.

- Biden, Almanya'ya asker gönderiyor

Aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyuran Biden, bu bankaların toplamda 1 trilyon dolarlık varlıklarını da dondurduklarını aktardı.

Biden, salı günü yaptığı konuşmada NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa'daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını açıkladığını anımsatarak, Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ek asker göndereceklerini duyurdu.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

Yetkili, gazetecilere yaptığı kısa yazılı açıklamada, "Başkanın talimatıyla, Savunma Bakanı Austin, yaklaşık 7 bin ek askerin Avrupa'ya konuşlandırılması emrini verdi. Bu, gerekli yetenek ve imkana sahip bir zırhlı tugay muharebe ekibinden oluşacaktır." ifadesini kullandı.

Pentagon yetkilisi, bu gücün, NATO müttefiklerine güven vermek, Rus saldırganlığını caydırmak ve bölgedeki bir dizi ihtiyacı desteklemeye hazır olmak için Almanya'ya konuşlanacağını belirtti.

ABD daha önce de Polonya ve Almanya ile Romanya'ya 5 bine yakın asker sevk etmişti.

Almanya'da konuşlu 1000 ABD askeri de Romanya'ya kaydırılmıştı.

Pentagon, önceki gün de Avrupa'dan Baltık bölgesine 800 askerin yanı sıra 8 adet F-35 uçağı ile 32 adet Apachi tipi AH-64 helikopteri kaydırmıştı.