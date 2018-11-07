ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'la ilgili soruya kaçamak yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Lübnanlı bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran'a yaptırım kararını doğru bulmadığını söyledi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna İran'a neden yaptırım uygulandığını ve neden bazı ülkelere muafiyet tanındığını anlatmakla yetindi.

Trump, soruyu cevaplarken Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmazken, "İran'a, tarihimizdeki en ağır yaptırımları uyguladık. Bazı ülkelere petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdık. Çünkü dünyadaki petrol fiyatlarının 100-120 dolara çıkmasını istemiyorum." dedi.