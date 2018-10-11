Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Trump: Fed Başkanı Powell'ı kovmayı düşünmüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kendisini hayal kırıklığına uğratmasına karşın görevden almayacağını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trump, göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'i hedef alan açıklamalarına devam ediyor.

New York borsasında son günlerde yaşanan sert kayıplardan Fed'i sorumlu tutan Trump, "Bunun, Fed'den ve faiz oranlarından kaynaklanan bir düzeltme olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump, ayrıca Fed Başkanlığına atadığı Jerome Powell'ı çok "katı" olmakla itham ederken, bankanın faiz artırımlarına devam ederek hata yaptığını savundu.

Güçlü doların Amerikan şirketlerinin işini zorlaştırdığını vurgulayan Trump, Fed Başkanı Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını verdi.

Başkan Trump dün de Fed'i eleştirirken "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadesini kullanmıştı.

New York borsasında deprem

New York borsası, çarşamba günü son dönemlerin en kötü performansını gösterirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 4'ün üzerinde düşüşle son 2 yılın, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri ise sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,29 azalışla son 8 ayın en büyük kayıplarını vermişti.

Dow Jones ve Standard&Poor's 500 endeksleri bugün de satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Troya Müzesi ziyarete açıldı

Troya Müzesi ziyarete açıldı

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA