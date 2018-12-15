ABD Başkanı Trump: Meteliksiz kaldı ve sektörden çıktı. Ruhu şad olsun
ABD Başkanı Trump, 'Sahtekar Weekly Standard meteliksiz kaldı ve sektörden çıktı. Çok kötü. Ruhu şad olsun.' dedi.
- AA
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki neo-muhafazakar çevrelerin en önemli yayın organlarından Weekly Standard dergisinin kapanma kararıyla ilgili "Sahtekar Weekly Standard meteliksiz kaldı ve sektörden çıktı. Çok kötü. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Trump, Twitter hesabından, kapanacağı açıklanan Weekly Standard dergisi ile ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Trump, "Başarısız kahin Bill Kristol (Çoğu kişi gibi onun da hiçbir fikri yok) tarafından yönetilen acınası ve sahtekar Weekly Standard meteliksiz kaldı ve sektörden çıktı. Çok kötü. Ruhu şad olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Kendini "muhafazakar, bağımsız ve Trump karşıtı" tanımlayan derginin Genel Yayın Yönetmeni Bill Kristol, dün yaptığı bir açıklama ile derginin kapanacağını duyurmuştu.
Weekly Standard dergisi, 1995 yılında Kristol ile yine önde gelen Neo-Conlardan Fred Barnes tarafından kurulmuştu.
23 yıldır yayın yapan dergi, yeni muhafazakarların (Neo-Con) önemli fikir mecralarından sayılıyordu.
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