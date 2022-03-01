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Dünya

ABD, bir Rus diplomatı daha sınır dışı edecek

ABD'nin, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde çalışan bir Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararı aldığı duyuruldu.

AA1 Mart 2022 Salı 22:42 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 22:42
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, dün sınır dışı ettiği 12 Rus diplomata ek olarak bugün bir Rus vatandaşı için daha aynı kararı aldığını açıkladı.

Dujarric, "Bugün ABD, ev sahibi ülke olarak New York'ta Genel Sekreterlik ofisinde çalışan bir Rus çalışanını sınır dışı etme kararını bize bildirdi." dedi.

Stephane Dujarric, dün açıklanan Rus misyonunun 12 çalışanıyla ilgili, ABD tarafından bilgilendirildiklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler ile ABD arasındaki ev sahibi ülke anlaşması, ev sahibi ülkenin bu tür konularda Genel Sekretere danışmasını gerektirmiyor." ifadesini kullandı.

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