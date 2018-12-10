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ABD biri bakan 3 Kuzey Koreli yetkiliyi yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı, insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesi ile aralarında Devlet Güvenlik Bakanının da bulunduğu 3 üst düzey Kuzey Koreli yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

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Hazineden yapılan yazılı açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, "Hazine, rejimin gaddar devlet sponsorlu sansür faaliyetlerini ve insan hakları ihlal ve suistimallerini uygulayan bakanlıkların üst düze Kuzey Koreli yetkililerine yaptırım uyguluyor. Bu yaptırımlar ABD'nin ifade özgürlüğüne verdiği desteği ve yerel sansür ile insan hakları ihlallerine karşıtlığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Jong Kyong Thaek, Kore İşçi Partisi Teşkilat ve İdare Departmanı Direktörü Choe Ryong Hae, ve partinin Propaganda ve Ajitasyon Departmanı Direktörü Pak Kwang Ho'nun yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırımların ABD Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri ve sansür faaliyetlerini anlatan ve bugün yayımlanan "Kuzey Kore'de Ciddi İnsan Hakları İhlalleri ve Sansür" başlıklı raporuna bağlı olarak geldiği kaydedildi.

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