'ABD bize güvence vermedi, askerlerimiz saldırıya karşı koyamaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başlayacağını açıklamasının ardından bölgede bulunan teröristleri panik kapladı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın kurduğu sözde Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı Riyad Dirar yerel basına yaptığı açıklamada, "ABD bize güvence vermiyor. Militanlarımız büyük bir saldırıya karşı koyamaz. Esed rejiminin yardım etmesi lazım." dedi.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik temizlik operasyonunda da Esed rejiminin sessiz kaldığını ifade eden terörist Dirar, Fırat'ın doğusunda da aynı senaryo ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

"ESED, HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ GETİRMELİ"

Olası operasyon öncesi peş peşe açıklamalar yapan terör örgütünün sözde lideri Riyad, "Esed rejimi ile aramızda büyük sorunlar var; ancak onun ülkesini koruması gerekiyor. İşte bu yüzden hava savunma sistemlerini Fırat'ın doğusuna kaydırması lazım." dedi.

OPERASYON ÖNCESİ ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye meselesini görüştü.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.

İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.