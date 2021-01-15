ABD, BM'nin Yemen'de Husileri terör örgütü ilan etme kararından vazgeçmesi talebini geri çevirdi

AA 15 Ocak 2021 Cuma 11:29 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 11:31

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Richard Mills, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, ülkesinin "terör örgütü" tanımlamasının olası insani sonuçlarıyla ilgili uyarıları dikkate aldığını ve kararın insani yardımlar ile ticari malların ulaştırılması konusunda yaratabileceği sıkıntılara karşı gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Kararı geri almayacaklarını belirten Büyükelçi Mills, "Bu adımın, siyasi sürecin ilerletilmesi istiyorsak verilmesi gereken doğru mesaj olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- BM yetkilileri kararın geri alınmasını istemişti

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin Husileri "terör örgütü" ilan etmesi kararının Yemen'deki insani durumu daha fazla kötüleştireceğine dikkati çekmişti.

Söz konusu kararın son 40 yılda görülmemiş büyük çaplı bir kıtlığa da neden olabileceği uyarısı yapan Lowcock, ABD yönetiminden Husileri terör örgütü ilan etme kararından vazgeçmesini istemişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise ABD'nin söz konusu kararından son derece endişeli olduğunu belirterek, bu kararın savaşan tarafları siyasi süreçte bir araya getirmeyi güçleştireceği uyarısında bulunmuştu.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.