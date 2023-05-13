ABD, bölge ülkeleriyle İran'a karşı Hürmüz Boğazı'ndaki devriyeleri arttıracak

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda yakıt tankerlerine el koymasının ardından ABD harekete geçti.



ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığından (NAVCENT) yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın son zamanlarda yasa dışı şekilde ticari gemilere el koyması sonrasında ABD 5. Filosu, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte gemi ve uçak devriyelerinin artırılmasını sağlamak için çalışıyor." ifadesine yer verildi.



Bölgede yapılan yığınağın ticari gemilere yönelik tehditleri önleme çabalarına destek vereceği kaydedilen açıklamada, "Artırılan devriyelerin yanı sıra ABD 5. Filosu, Uluslararası Deniz Güvenliği ve Avrupa Hürmüz Boğazı Deniz Güvenliği gibi uluslararası deniz güvenliği işbirliğini güçlendiriyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı, 5. Filo ve Birleşik Deniz Görevleri Komutanı Tümamiral Brad Cooper, "İran'ın haksız, sorumsuz ve yasa dışı şekilde ticari gemilere el koyması ve tacizleri durmalıdır. ABD 5. Filosu ve ortaklarımız, bu kritik sularda seyir haklarını koruma konusunda kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Donanmasının verilerine göre İran, son iki yıl içinde uluslararası bayraklı 15 ticari geminin seyir haklarına müdahale etti, saldırı düzenledi veya tacizde bulundu.