ABD bombası DEAŞ’a yaradı

Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’yı silahlandırarak sözde DEAŞ’la mücadele eden ABD destekli uluslararası koalisyon güçleri, yine ‘yanlışlıkla’ terörün önünü açtı. Binlerce tır silah göndererek terör ordusu kurduğu PYD/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte Deyr ez-Zor kenti yakınlarındaki Heccin kasabasında DEAŞ’a karşı operasyon yürüten Pentagon’a ait savaş uçakları, önceki gün SDG mevzilerini bombaladı. Saldırıda 6 SDG’linin öldüğü öğrenilirken, hatadan yaralanan DEAŞ’lı teröristler geri çekildiği bölgeyi yeniden ele geçirdi.

OPERASYON DURDU

Rus haber ajansı RIA Novosti, DEAŞ’ın Suriye’de elinde tuttuğu son nokta olan Heccin kasabası yakınlarında operasyon yürüten SDG’li teröristler Amerikan bombalarının hedefi oldu. Koalisyon güçlerine öncülük eden ABD ordusundan 2 adet F-15 jetinin gerçekleştirdiği saldırıda 6 SDG’li terörist ölürken, 15’i de yaralandı. Kazanın ardından koalisyondan herhangi bir açıklama yapılmazken, RIA Novosti saldırı nedeniyle DEAŞ’ın bölgede yeniden hakim olduğunu ve SDG’nin de operasyonu askıya aldığını ifade etti.

700 SDG’Lİ REHİN

Öte yandan, DEAŞ’ın kaza sonrası yüzlerce SDG’li teröristi rehin aldığı bildirildi. Deyr ez-Zor’da rejime askeri destek veren Rus askerlerinin Komutanı Vladimir Savçenko, Sputnik’e verdiği demeçte, aralarında Batılı devletlerden gelenlerin de olduğu 700 SDG’linin DEAŞ tarafından alıkonulduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de gelişmeyi doğrularken, Valday Kulübünde yaptığı konuşmada rehineler arasında ABD’lilerin bulunduğu bilgisini verdi ve 10 SDG’linin idam edildiğini kaydetti.