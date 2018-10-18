ABD bombası DEAŞ’a yaradı
Suriye’de sözde DEAŞ’a karşı mücadele eden ABD, bölgedeki ortağı terör örgütü SDG’yi ‘yanlışlıkla’ vurunca DEAŞ Heccin’i ele geçirdi. Terör örgütü DEAŞ, ayrıca aralarında yabancıların da olduğu 700 SDG’liyi rehin aldı.
Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’yı silahlandırarak sözde DEAŞ’la mücadele eden ABD destekli uluslararası koalisyon güçleri, yine ‘yanlışlıkla’ terörün önünü açtı. Binlerce tır silah göndererek terör ordusu kurduğu PYD/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte Deyr ez-Zor kenti yakınlarındaki Heccin kasabasında DEAŞ’a karşı operasyon yürüten Pentagon’a ait savaş uçakları, önceki gün SDG mevzilerini bombaladı. Saldırıda 6 SDG’linin öldüğü öğrenilirken, hatadan yaralanan DEAŞ’lı teröristler geri çekildiği bölgeyi yeniden ele geçirdi.
OPERASYON DURDU
Rus haber ajansı RIA Novosti, DEAŞ’ın Suriye’de elinde tuttuğu son nokta olan Heccin kasabası yakınlarında operasyon yürüten SDG’li teröristler Amerikan bombalarının hedefi oldu. Koalisyon güçlerine öncülük eden ABD ordusundan 2 adet F-15 jetinin gerçekleştirdiği saldırıda 6 SDG’li terörist ölürken, 15’i de yaralandı. Kazanın ardından koalisyondan herhangi bir açıklama yapılmazken, RIA Novosti saldırı nedeniyle DEAŞ’ın bölgede yeniden hakim olduğunu ve SDG’nin de operasyonu askıya aldığını ifade etti.
700 SDG’Lİ REHİN
Öte yandan, DEAŞ’ın kaza sonrası yüzlerce SDG’li teröristi rehin aldığı bildirildi. Deyr ez-Zor’da rejime askeri destek veren Rus askerlerinin Komutanı Vladimir Savçenko, Sputnik’e verdiği demeçte, aralarında Batılı devletlerden gelenlerin de olduğu 700 SDG’linin DEAŞ tarafından alıkonulduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de gelişmeyi doğrularken, Valday Kulübünde yaptığı konuşmada rehineler arasında ABD’lilerin bulunduğu bilgisini verdi ve 10 SDG’linin idam edildiğini kaydetti.
Rakka’nın acısı toprağın altında
Suriye’de bir dönem terör örgütü DEAŞ’ın kalesi olarak bilinen Rakka’nın YPG/PKK’nın işgaline girmesinin üzerinden bir yıl geçerken, ABD destekli koalisyonun kenti ele geçirirken ölen sivillerin cesetlerinin toplu mezarlara defin işlemleri sürüyor. YPG işgalinin birinci yılı geride kalırken, kentte birçok toplu mezar bulundu. AA’ya konuşan sözde Rakka sivil meclisi üyesi İlyas Hamis, geçen hafta eski cami denilen alanda 50 ila 80 ceset bulduklarını söyledi. Çıkan cesetlerden birinin yakını Mahmut Ahmet ise AA’ya verdiği demeçte, “ABD ordusunun Rakka’ya hava saldırıları sırasında oğlumu aceleyle buraya gömdük. O vakit burada sadece 4 kişi gömülüydü. İnsanlar Rakka’dan göç ederken 100’den fazla kişiyi daha buraya gömmüşler” dedi. ‘Rakka Sessizce Katlediliyor’ isimli aktivist ağının geçen haftaki raporunda, kent merkezinde şu ana kadar bulunan toplu mezarlardan çoğu sivil yaklaşık 3 bin cesedin çıkarıldığı belirtilmişti.
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