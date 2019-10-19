'ABD bu kadar beceriksiz mi?'

KARMAŞAYA DÖNDÜ

Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, anlaşmayı ‘zaferden çok uzak’ olarak tanımladı ve “ABD diplomatik olarak bu kadar zayıf ve beceriksiz mi ki, Türkiye elini zorladı? Türkiye mi?” dedi. Kongre’de konuşan Romney, Trump’ın adını anmadan Washington yönetimini Ortadoğu’daki çatışmaları bir ‘karmaşaya’ dönüştürmekle ve krizlerle ilgili ‘saygısızca’ konuşmakla suçladı. Senato’da Çoğunluk Grup Başkanı Cumhuriyetçi Mitch McConnell da keskin eleştirileriyle dikkati çekti. McConnell Türkiye’yi hedef alan yeni yaptırım tasarısının Senato’dan geçmesini istediğini bildirdi. Başkan Trump Türkiye ile anlaşmaya varılması üzerine artık yaptırımlara gerek kalmadığını duyurmuştu.