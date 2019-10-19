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'ABD bu kadar beceriksiz mi?'

Başkan Erdoğan ve Türkiye’nin tüm taleplerini kabul eden Donald Trump’ın kendisini muzaffer ilan ettiği Suriye anlaşması ABD’yi karıştırdı. “Şu anda Türkler mutlu, ABD mutlu ve biliyor musunuz uygarlık da mutlu” diyen Trump’a partisi içerisinden sert eleştiriler geldi.

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KARMAŞAYA DÖNDÜ

Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, anlaşmayı ‘zaferden çok uzak’ olarak tanımladı ve “ABD diplomatik olarak bu kadar zayıf ve beceriksiz mi ki, Türkiye elini zorladı? Türkiye mi?” dedi. Kongre’de konuşan Romney, Trump’ın adını anmadan Washington yönetimini Ortadoğu’daki çatışmaları bir ‘karmaşaya’ dönüştürmekle ve krizlerle ilgili ‘saygısızca’ konuşmakla suçladı. Senato’da Çoğunluk Grup Başkanı Cumhuriyetçi Mitch McConnell da keskin eleştirileriyle dikkati çekti. McConnell Türkiye’yi hedef alan yeni yaptırım tasarısının Senato’dan geçmesini istediğini bildirdi. Başkan Trump Türkiye ile anlaşmaya varılması üzerine artık yaptırımlara gerek kalmadığını duyurmuştu. 

Başkan Erdoğan’a teşekkür 

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ABD arasında sağlanan Suriye anlaşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Trump, Teksas eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile Türkiye arasında Fırat’ın doğusu konusunda varılan anlaşmaya ilişkin “Bugün, Ortadoğu’da muazzam bir gün. Alışılmışın dışındaydı ama daha önce kimsenin yıllar yılı yapamadığı bir şeyi yaptık” ifadelerini kullandı. Kimseyle savaşmayı istemediğini vurgulayan Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Ve perde arkasında bizi destekleyen diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Bu anlaşma muhteşem bir şey” diye konuştu. 

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