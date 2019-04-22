ABD bu yıl da uzaya astronot gönderemeyecek

SpaceX, Crew Dragon uzay aracının motorlarının statik yangın testleri sırasında “anomali” olduğunu söyleyerek, bu yılın sonunda mürettebatlı bir test uçuşu gerçekleştirme planlarının ertelendiğini bildirdi.

Bir SpaceX sözcüsü, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün erken saatlerde SpaceX, Florida Cape Canaveral’daki test standımızda, Crew Dragon test aracı üzerinde bir dizi motor testi gerçekleştirdi. İlk testler başarıyla tamamlandı, ancak son test bir anormallikle sonuçlandı.” dedi.

Sözcü, “Sistemlerimizin sıkı güvenlik standartlarına uymasını sağlamak ve uçuştan önce bu gibi anormallikleri tespit etmek, bu testin ana nedenleridir. Ekiplerimiz ve NASA konu ile ilgili araştırma yapıyor.” ifadelerini kullandı.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “NASA ve SpaceX ekipleri, Florida’da SpaceX Landing Zone 1’deki Dragon Super Draco Statik Yangın Testi sırasında bugün meydana gelen anomaliyi değerlendiriyor. Bu anormallikleri görmek için test yapıyoruz. Ticari Mürettebat Programımız ile öğrenecek, gerekli ayarlamaları yapıp güvenli bir şekilde ilerleyeceğiz.” dedi.

Görgü tanıkları, Cape Canaveral yakınında öğleden sonra testin yapıldığı yerden siyah dumanlar yükseldiğini bildirdi. Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonunu işleten ABD Hava Kuvvetleri 45. Uzay Kanadı, Crew Dragon testi sırasında herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

Sorun, Crew Dragon uzay aracı için fırlatma iptal sisteminin bir parçası olarak kullanılan SuperDraco iticileri test edilirken gerçekleşti. Bu iticiler, temasında tutuşan bir hipergolik kombinasyon olan azot tetroksit ve hidrazin itici gazlarını kullanır. Her SuperDraco itici yaklaşık 16.000 pound itme gücü üretme yeteneğine sahiptir.

SpaceX, bu test için hangi Crew Dragon aracının kullanıldığını açıklamadı. Ancak kaynaklar büyük olasılıkla, Mart ayında Demo-1 görevini başarıyla tamamlayan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleştirilen ve Florida kıyılarındaki Atlantik Okyanusu'na inmeden önce beş gün boyunca istasyonda kalan uzay aracının olduğu söyleniyor.

NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyordu. NASA ve diğer uzay ajansları için mürettebat taşıyan yeni kapsüller üreten SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün testlerinin başarılı olması durumunda NASA astronotları, 2019 yılı itibarıyla tekrar Amerikan topraklarından uzaya seyahat edebilecekti.