''ABD Büyükelçisi çizgiyi aştığını itiraf edip özür diledi''

DIRCO'dan yapılan açıklamada, Büyükelçi Brigety'in, Rusya'ya silah ve mühimmat satışı konusunda yaptığı açıklamalardan ve davranışlarından ötürü bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, bakanlıktaki görüşmede Güney Afrika hükümetinin bu konuda duyduğu rahatsızlığın Büyükelçi Brigety'e iletildiği kaydedildi.

Büyükelçinin bu davranışının, iki ülke arasındaki karşılıklı faydaya dayalı samimi ilişkilerle çelişip, kafa karışıklığına yol açtığına değinilen açıklamada, "Bugünkü görüşmenin ardından Büyükelçi Reuben Brigety çizgiyi aştığını itiraf edip, Güney Afrika hükümetinden ve halkından kayıtsız şartsız özür diledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Brigety'in iddialarının incelenmesi için emekli bir yargıcın başkanlık edeceği bağımsız bir soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Güney Afrika, ABD'nin Pretorya Büyükelçiliğini, herhangi bir endişeyi iletmek yahut ikili ilişkilerde doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılmaya açıklık getirmek için mevcut diplomatik iletişim kanallarını kullanmaya çağırıyor."

- RUSYA'YA SİLAH SATIŞI İDDİASI

Büyükelçi Brigety, 11 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın, 2022 yılının aralık ayında, Cape Town yakınlarındaki Simon's Town deniz üssüne yanaşan "Lady R" isimli Rus ticaret gemisi aracılığıyla Rusya'ya silah ve mühimmat sattığını tespit ettiklerini öne sürmüştü.

ABD hükümetinin bu konudaki ciddiyetini hafife almanın hata olacağını belirten Brigety, böylece Güney Afrika ile gerçekleştirilen Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGAO) görüşmelerinin de çıkmaza girdiğini ifade etmişti.

Brigety, hükümetinin, Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC), ABD'yi Ukrayna'daki savaşı kışkırtmakla suçlamasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirmişti.