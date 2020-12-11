ABD casus uçağı tespit edildi! Kıyı sınırında tehlikeli yaklaşma

star.com.tr 11 Aralık 2020 Cuma 20:54 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 20:54

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir casus uçağın, Perşembe günü Pekin'in Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) geçerken Çin'in doğu kıyısına 51 deniz mili yaklaştığı bildirildi.

Hükümet destekli Güney Çin Denizi Stratejik Durum Araştırma Girişiminin (SCSPI) bildirdiğine göre, "Dragon Lady" lakaplı U-2A keşif uçağı Güney Kore'nin Seul şehrinden havalandı ve Tayvan Boğazı'na bir sorti yaptı. O sırada bölgede Çin Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek mühimmatlarla tatbikatlar gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Son dönemlerde, Çin ve Tayvan arasındaki gerilim yükselirken ABD’nin gerçekleştirdiği casus uçuş aktivitelerindeki artış sürüyor.

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