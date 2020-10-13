star.com.tr 13 Ekim 2020 Salı 21:21 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 21:26

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde konuşlandığı en büyük askeri merkez olan Bagram Hava Üssü'nü terk etmeye başladığı bildirildi.

Afgan yerel kaynakları, başkent Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde yer alan üssün kuzey bölgesindeki askerlerin tahliyesinin tamamlandığını belirtti.

Hükümete bağlı kaynaklar, ABD kuvvetlerinin tahliye edildiği Bagram Hava Üssü'ndeki binaların yıkıldığını ve teçhizatın Pakistan'a taşınmaya başlandığını aktardı.

Afganistan hükümeti, daha önce üsteki askeri teçhizatın kendilerine teslim edilmesini istese de ABD bu talebi reddetmişti. ABD'nin bu teçhizatları Pakistan'a nakletmesi Afgan Senatasunda yapılan toplantıda kınanmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Afganistan'da gerçekleştirdiği operasyonların hemen hepsinde Bagram Hava Üssü'nün kullanıldığı, aynı zamanda üs içerisinde birçok Taliban militanının tutuklu bulunduğu biliniyor.

star.com.tr