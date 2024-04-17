İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2024 Çarşamba / 9 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5088
  • EURO
    34,6548
  • ALTIN
    2488.26
  • BIST100
    9530.47
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Çin ile görüşmesinin ardından Tayvan Boğazı'nda keşif uçağını havalandırdı
Dünya

ABD, Çin ile görüşmesinin ardından Tayvan Boğazı'nda keşif uçağını havalandırdı

ABD donanmasına ait 'P-8A Poseidon' tipi keşif uçağının Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ihtilaflı Tayvan Boğazı'nda uçtuğu bildirildi. Uçuşun, ABD ve Çin savunma bakanlarının, 2022'den bu yana ilk kez dün telefonla görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
ABD, Çin ile görüşmesinin ardından Tayvan Boğazı'nda keşif uçağını havalandırdı
ABONE OL

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, uçağın, Tayvan Boğazı'nda uluslararası hava sahasından geçtiği belirtilerek, "ABD, Tayvan Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun olarak hareket ederek tüm ülkelerin seyrüsefer hakları ve özgürlüklerini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Hava aracının Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik anlayışına bağlılığının göstergesidir. ABD ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde hareket etmeyi, uçmayı ve yelken açmayı sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun, Tayvan ve çevresinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, Çin savaş jetlerinin, ABD uçağının geçişini takip ettiğini bildirdi.

Açıklamada, komutanlığa bağlı birliklerin daima teyakkuzda olduğu, bölgesel barış ve istikrarın yanında ulusal egemenliği ve güvenliği kararlılıkla koruyacağı belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı da uçuşu doğrularken, uçağın kuzeyden güneye doğru Tayvan Boğazı'nı geçtiğini ve normal dışı bir durumla karşılaşılmadığını kaydetti.

Uçuşun, ABD ve Çin savunma bakanlarının, 2022'den bu yana ilk kez dün telefonla görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

- ADA ÇEVRESİNDE ÇİN'E AİT 10 HAVA ARACI VE 7 GEMİ GÖRÜLDÜ

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 10 askeri hava aracının ve 7savaş gemisinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 10 hava aracından 4'ünün, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu ve Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği belirtildi.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

  • keşif uçağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.