Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'de çok garip şeyler olduğunu belirten Trump, ülkenin "düşmanca" davranmaya başladığını ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ilgili üretimin her bir unsuruna ve hatta Çin'de üretilmese bile akıllarına gelen hemen her şeye ihracat kısıtlamaları getirmeyi istediklerini bildirdiklerini aktardı.

Trump, bu durumun piyasaları "tıkayacağını" ve dünyadaki hemen her ülke için, özellikle de Çin açısından hayatı zorlaştıracağını kaydetti.

Bu "büyük ticaret düşmanlığına" son derece öfkeli olan diğer ülkelerin kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Trump, bunun aniden ortaya çıkan bir durum olduğunu aktardı.

Trump, "Son altı aydır Çin ile ilişkilerimiz çok iyi gidiyordu, bu da ticaretteki bu hamleyi daha da şaşırtıcı kılıyor. Her zaman onların pusuda beklediklerini hissetmişimdir ve şimdi her zamanki gibi, haklı olduğum kanıtlandı." dedi.

Çin'in dünyayı esir almasına izin verilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Trump, uzun süredir planlarının bu olduğunun göründüğünü, bunun mıknatıslar ve bir tür tekel konumuna ulaştıkları diğer elementlerle başladığını aktardı.

Trump, ABD'nin de Çin'inkinden çok daha güçlü ve kapsamlı tekel konumları olduğunu belirterek, şimdiye kadar bunları kullanmayı tercih etmediğini kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşmadığını ve çünkü bunun için hiçbir sebep olmadığını belirten Trump, "Bu sadece benim için değil, tüm özgür dünya liderleri için gerçek bir sürprizdi. İki hafta sonra Güney Kore'deki APEC toplantısında Başkan Şi ile görüşecektim, ama artık bunun için bir neden yok gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Çin'in mektuplarının Orta Doğu'da barışın sağlandığı uygunsuz bir zamanda geldiğini, bu zamanlamanın tesadüf olup olmadığını merak ettiğini vurguladı.

Çin'in yeni yayımladığı "düşmanca karar" hakkında ne söyleyeceğine bağlı olarak bu hamlesine finansal olarak karşılık vermek zorunda kalacağını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Tekelleştirebildikleri her bir elemente karşı bizim iki tane var. Bunun bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim ama belki de her şeyde olduğu gibi, zamanı gelmiştir. Nihayetinde, potansiyel olarak acı verici olsa da ABD için çok iyi bir şey olacak. Şu anda hesapladığımız politikalardan biri ABD'ye gelen Çin ürünlerine uygulanan tarifelerde büyük bir artış. Aynı şekilde, ciddi olarak değerlendirilen birçok başka karşı önlem de var."

1 KASIM İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

ABD Başkanı Trump, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirtti.

Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu kaydeden Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, şunları kaydetti:

"Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız."

